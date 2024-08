Mluvit optimisticky o vývoji války na Ukrajině uprostřed třetího válečného léta je pro Ukrajince a jejich spojence těžké. Ukrajinská armáda nemá dost lidí, zbraní, munice a dalšího vybavení. Její velitelé i přes aureolu vytvořenou v prvních měsících úspěšné obrany jsou většinou ze sovětské školy a dělají často špatná rozhodnutí, o kterých se veřejně příliš nehovoří.

Po Rusku je druhým největším nepřítelem korupce, která ochromuje jak armádu, tak stát a pořád v západních donorech vytváří jakýsi blok, který například brání ve větších investicích do obranného průmyslu na Ukrajině. I tohle je téma, kterému se Ukrajinci veřejně spíš brání a kolem kterého vytvořila vládnoucí garnitura prezidenta Volodymyra Zelenského pomyslnou zeď. Každou kritiku odmítá a nálepkuje jako papouškování ruského narativu. Investigativní reportéři to nyní mají na Ukrajině těžší, za kritické články jim hrozí třeba povolávací rozkaz na frontu.

Stejně tak se ukazuje, že z politických důvodů se prezident a vláda báli v minulosti udělat těžká a nepopulární rozhodnutí ohledně mobilizace a odvodů. Ve společnosti se vytvořil silný pocit nespravedlnosti: V prvních měsících bylo dobrovolníků dost, ale ti teď už sedí vyčerpaní v zákopech třetí rok a ubývá jich a nemá je kdo nahradit. Rychle naverbovaní a nedostatečně vycvičení vojáci jsou bojovým jednotkám k ničemu.

Třeba firmy si oprávněně stěžují, že také žijí kvůli mobilizaci v nejistotě, protože nevědí, kdo ráno dorazí do práce. Stát chce přitom vybírat daně a armáda čeká na splnění dodávek, je nutné obnovovat zničenou energetickou infrastrukturu, opravovat rozbité domy, sklízet a vyvážet potraviny a spoustu dalších věcí.

A přitom, jak v rozhovoru pro HN vysvětluje filozof Volodymyr Jermolenko, Západ pořád nechápe, o co Rusku jde a že ukrajinský národ bojuje o přežití. Zbraní přichází málo a pozdě, často jsou s nimi jako s letouny F-16 spojena nerealistická očekávání.

A jen málokdo si v Evropě uvědomuje, že Ukrajinu čeká nejtěžší zima od začátku války. Zničeny nebo zásadně poničeny jsou tři čtvrtiny energetické infrastruktury.

Nikdo by se nedivil, kdyby v této situaci Kyjev přistoupil na mírová jednání. Ale to se minimálně do listopadových amerických prezidentských voleb nestane.