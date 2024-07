Je to fenomén, který každý rok uprostřed léta promění Uherské Hradiště v hlavní studentské a filmové město Česka. Chybělo však málo a už dávno by nebyl. Ředitelka Letní filmové školy Radana Korená přibližuje, jak filmové kluby – a vlastně i festival – dokážou fungovat v časech streamovacích služeb. Ale také to, jak „filmovku“ pomáhalo zachránit známé jméno ze sázkařského byznysu.

Loni oslavila 50. narozeniny, letos stejné výročí oslaví Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Jak u Radany Korené, tak u její srdcové akce platí, že byste to do nich neřekli. Během rozhovoru a ostatně i při vystoupeních na festivalu jeho ředitelka, která zároveň od roku 2010 šéfuje Asociaci českých filmových klubů, rozdává úsměvy, působí energicky. Také „filmovka“, která se letos koná od 26. července do 1. srpna, působí mladistvě – temným časům navzdory. Máte před sebou jubilejní ročník akce. Vzpomenete si ale na svou první návštěvu? Moje první filmovka byla v roce 1998. Přijela jsem do Hradiště ještě jako návštěvnice a hodně jsem si ji užila. Byla jste ten typ, který během festivalu chodí z jedné projekce na druhou? Ano, zvládala jsem pět filmů denně. A když jsem po prvním ročníku zjistila, že sice mám spoustu vzpomínek, ale v nich úplný guláš, začala jsem od roku 1999 jezdit s blokem a psát si deník. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Jak se původně ředitelka kina v Kopřivnici dostala k pořádání Letní filmové školy a pozici šéfky Asociace českých filmových klubů?

Jak se přihodilo, že zásadní roli v záchraně filmového festivalu sehrál sázkařský byznys?

Co byly klíčové okamžiky pro vývoj festivalu i filmových klubů v Česku?

