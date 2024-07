Povedu vás, i když nejsem lepší než vy. Pokud uvidíte, že jednám správně, následujte mne. Pokud uvidíte, že se mýlím, nasměrujte mě na správou cestu a poslouchejte mě, tak jako já poslouchám Boha ve vás.“ Těmito slovy prolomil mlčení před deseti lety lídr Islámského státu Abú Bakr Bagdádí. V historické mešitě an-Núrí v iráckém Mosulu pronesl při páteční modlitbě projev, ve kterém vyhlásil vznik chalífátu a vyzval muslimy celého světa, aby ho následovali. Slova zazněla 29. června, videozáznam zveřejnil až šest dní poté. Chalífát je historický název pro území ovládané muslimy. Má jít o ideální islámskou teokracii, v níž není místo pro nespravedlnost a nespokojenost. Vůdce takové teokracie – chalífa – je zástupcem proroka islámu Mohameda na Zemi.

Dnes to působí jako vzdálená minulost a nějaký dávný špatný sen. Události se valí rychle a Islámský stát (IS), který několik let plnil hlavní stránky zpravodajských serverů a čtenáři hltali informace o něm, upadá v zapomnění. V roce 2017 irácká armáda dobyla Mosul, Islámský stát na území Iráku a Sýrie se rozpadl. Později ho informačně překryly brexit, pandemie koronaviru a agrese Ruska proti Ukrajině.

Po jeho rozprášení v Iráku a Sýrii přežívají dvě regionální uskupení IS. Takzvaný Islámský stát Chorásán, který má základny v Afghánistánu a který stál za letošním březnovým teroristickým útokem v koncertní síni na západním okraji Moskvy. Dalším teritoriem, které IS ovládá, jsou některé západní části Afriky. Oblast na pomezí Mali, Nigeru a Burkina Fasa.

Zbývá vám ještě 70 % článku