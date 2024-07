Jan Bednář ani nikdo z jeho rodiny rozhovory běžně nedává. Když se svým otcem Ladislavem, který je zakladatelem a jediným majitelem společnosti Bednar FMT, sedí vedle sebe v moderní firemní zasedačce na okraji Rychnova nad Kněžnou, je to vzácnost. Nejen pro novináře, ale i pro zdejší zaměstnance. „Jsem tady minimálně, pořád jsem na cestách. Ale táta je tady každý den, nedaleko máme statek,“ usmívá se Jan Bednář, který má na starosti obchod, zatímco jeho bratr Vojtěch řídí logistiku výroby a jejich otec ve svých třiasedmdesáti letech jako nejvyšší šéf stále pracuje naplno. Společně pak poprvé uceleně vyprávějí příběh firmy, která vyrábí zemědělské stroje známé po celém světě pod značkou bez diakritiky Bednar a loni dosáhla na obrat téměř pěti miliard korun. Co dál? „Deset miliard na horizontu sedmi let. Ale mě nefoťte, já nejsem důležitý,“ říká patriarcha Ladislav Bednář a radši přenechává rozhovor synovi a spěchá na další schůzku.

Jak se dá z Česka vybudovat firma, kterou znají po celém světě možná lépe než doma? Vaše výrobky jsou dokonce ve slavné hře Farming Simulator.

Je to běh minimálně na pětadvacet třicet let, než se dostanete na úroveň, abyste byli světově známí a vybudovali značku z takhle malého domácího trhu. Všichni naši největší konkurenti pocházejí ze zemí, jejichž domácí trhy jsou násobně větší než náš. Ale není to tím, že bychom byli nějak levnější, v mnoha případech spíše naopak. Je za tím silný tah na branku v zahraničí. Je to o cestování, vývoji, marketingu a samozřejmě kvalitě strojů a celkového servisního zázemí. V tom jsme se hodně naučili od John Deera. Jak to platí ve sportu: doma se hraje snáze než venku. Když máte domácí trh velký, tak rostete rychleji, snáze a s menšími náklady. Možná i proto v Česku není moc výrobních firem, které mají svoji finální značku, jež by byla známá po celém světě.

