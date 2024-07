Pro řadu rodičů je to jeden z největších strašáků současnosti, co se výchovy týče. „Nezblbnou“ děti při hraní na mobilu? Vzkaz expertů je prozaický: Není hra jako hra. A když budete volit dobře, mohou mít mnohdy pozitivní vliv.

„Když se podíváme na populární The Sims a na Doom Eternal, tak obě jsou to digitální hry, ale vizuálně vypadají úplně jinak, obě mají úplně jiné herní mechaniky, jiný příběh, prostě diametrálně se liší,“ vysvětluje psycholog Jakub Staněk, který se dlouhodobě věnuje destigmatizaci počítačových her a působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Stejně tak platí: šmahem nelze říct, zda je hra vhodná, či nevhodná. Vždy záleží na věku. Rodiče by se měli řídit evropským ratingovým systémem pro počítačové hry PEGI. Ten udává, od kolika let je pro děti příhodná. Pokud si chce osmiletý syn či dcera zahrát hru s ratingem 18, není to dobrá volba.

