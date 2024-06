Investice do online lékařské péče, kterou využívají jak zaměstnanci, tak i jejich rodinní příslušníci včetně malých dětí, přinášejí podnikům navíc nemalé úspory. Firma Veolia ušetří ročně miliony korun, online parfumerie Notino zase vyšší stovky tisíc. Společné na těchto úsporách je, že se to stalo po zavedení telemedicínské platformy, kterou vyvinula společnosti Meddi hub. Ta je sice technologickou firmou, ale vytvořila úspěšnou telemedicínskou platformu, kterou již užívá skoro půl milionu uživatelů. Mezi ně patří například společnosti Veolia Energie, Hartmann‑Rico, Visa, Notino, ale i státní firmy, jako jsou České dráhy či Policie České republiky, nebo Hospodářská komora.

„Zavedení aplikace Meddi nám přineslo značné úspory nákladů na zdravotní péči o zaměstnance a pokles absencí z důvodu návštěv lékaře. Díky tomu jsme ušetřili miliony korun ročně na přímých nákladech péče a produktivních ztrátách,“ potvrzuje užitečnost telemedicíny Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie, která je součástí nadnárodní skupiny Veolia. Telemedicínské služby ve firmě využívá přes 13 tisíc lidí, kteří podle Rahmy jen loni prostřednictvím Meddi vyřídili více než 34 tisíc případů.

Jeho dobrou zkušenost potvrzuje i Jiří Havel, people care team director ve společnosti Notino, která prodává parfémy a kosmetiku nejen u nás, ale i v dalších 27 zemích. Pro e‑shop je sice stěžejní hlavně předvánoční období, ale silný odbyt má po celý rok, proto potřebuje mít o své zaměstnance postaráno celoročně. Vzhledem k tomu, že z více než 3,5 tisíce lidí většina pracuje ve skladech, je každý výpadek znát.

„Pro nás jako zaměstnavatele je přínos hlavně ve snížení počtu zameškaných pracovních dnů, které souvisí s cestováním zaměstnanců a jejich návštěvou lékařů. Při velikosti naší firmy se jedná o značnou úsporu nejen na primárních nákladech, ale také sekundárních spojených s efektivitou práce. Aktuálně se jedná o více než 50procentní úsporu vůči nákladům na tuto službu, tedy vyšší stovky tisíc korun na primárních nákladech,“ uvádí Havel.

Aplikace pro celou rodinu

Moderní telemedicínská služba umožňuje získat rychlou a dostupnou zdravotní službu na vysoké úrovni, a to přímo na pracovišti. Lékař může na dálku pacienta vyslechnout, doporučit vhodný léčebný postup, sdělit laboratorní výsledky nebo poradit s volbou vhodného specialisty. Zaměstnancům se tak nabízí okamžité a komplexní řešení zdravotních obtíží bez nutnosti fyzické návštěvy lékaře a zároveň jim lékař na dálku může vystavit i e‑recept.

Jak vyplývá z dat partnerských společností, firmám, které aplikaci Meddi zavedly, poklesla nemocnost v průměru až o 25 procent a podařilo se jim ušetřit až 732 dní práceneschopnosti. „Firmám ukazujeme, že pokud zaměstnanci netráví čas chozením po doktorech, ale zůstávají na pracovišti v aktivním režimu, přinese jim to obrovskou úsporu. Navíc se díky této technologii mohou postarat i o další rodinné příslušníky, což vítají zejména matky,“ popisuje jednu z výhod Leo Kallista, obchodní ředitel Meddi hub.

Možnost využití aplikace i pro rodiny svých zaměstnanců vnímá právě Notino jako veliký benefit. „Služba celé rodině pro nás byla zásadním požadavkem. Věděli jsme, že se chceme postarat nejen o naše vlastní zaměstnance, ale také o jejich rodiny, což i naši zaměstnanci velmi oceňují a hojně využívají,“ vyzdvihuje Jiří Havel.

Přesvědčit lidi trvá zhruba rok

Nějaký čas trvá, než zaměstnanci dokážou naplno využívat telemedicínskou aplikaci. U některých větších firem se objevila navíc dílčí překážka v podobě nižší úrovně vzdělání pracovníků, kteří se domnívají, že je to pro ně příliš složité.

„Na možnost využití telemedicíny si naši zaměstnanci museli přivyknout, někteří byli k možnosti konzultace s lékařem na telefonu skeptičtí. Jiní naopak hned ocenili okamžitou možnost konzultovat zdravotní problémy i mimo pracovní dobu jejich lékařů vlastně v režimu 24/7. A i ti skeptici po čase uznali, že mnoho různorodých zdravotních obtíží lze poměrně dobře diagnostikovat pomocí chytrého telefonu, a pokud to možné není, nikdy není rada lékaře, co podniknout dál, na škodu,“ popisuje proces zavádění v Hospodářské komoře Michaela Kynkorová, ředitelka a zástupkyně tajemníka pro oblast ekonomického řízení a poskytování služeb.

I v Notinu byli podle Havla zaměstnanci zprvu ostražití, dokud neuviděli aplikaci v praxi, což je zbavilo obavy z neznámého. „Důležitá byla jak interní komunikace, tak i zapojení samotného dodavatele, který se aktivně podílel na proškolení zaměstnanců. Ačkoliv jsme byli zprvu opatrní, překvapilo nás na číslech, jak hojně aplikaci lidé využívají, nejvíce pracovníci v logistice. To je další velké plus této služby – vše vidíme a řídíme přes reporty a data. Obecně můžu říct, že jde o skvělý nástroj, ze kterého mají prospěch jak zaměstnanci, tak i firma samotná,“ doplňuje.

Podle Kallisty trvá u větších firem náběhová doba funkčního používání telemedicíny zhruba 10 až 12 měsíců. Tuto dobu ovlivňuje řada faktorů, jako je již zmíněná velikost firmy, věková struktura zaměstnanců, lokalita i samotná „chemie“ v dané firmě.

„První boom nastane v rámci úvodních školení, což znamená, že aplikaci začnou používat nižší desítky procent lidí. Potom trvá zhruba tři čtvrtě roku až rok, abychom se dostali nad 70 procent využívání. Klíčovým prvkem je fyzické školení. Přijedeme do firmy a v praxi ukazujeme lidem, že na druhé straně telefonu sedí fyzický doktor, kterého se nemusí bát,“ potvrzuje obchodní ředitel Meddi hub. Robustnost jejich lékařského týmu, který čítá na 5500 lékařů, navíc garantuje, že do 30 minut by měl být každý pacient lékařem na dálku obsloužen, v reálu to je ale podle Kallisty kolem šesti minut.

První zaměstnanci, u nichž dává telemedicína smysl a začnou ji využívat, jsou podle něj lidé ve věku nad 25 let, zejména mladé maminky. „S věkem nad 35 let už vidíme, že se více zapojují i muži, kteří najednou zjišťují, že nejsou úplně nesmrtelní,“ dodává s úsměvem. Podle dat Meddi hubu tvoří uživatelskou základnu z 60 procent ženy, z nichž dvě třetiny představují matky s dětmi, které využívají telemedicínu právě pro své potomky.

Úspora versus náklady

Firem, které využívají telemedicínské služby, přibývá. Podniky si čím dál více uvědomují její benefity. Samotná investice do telemedicínských služeb zahrnuje nejen poskytnutí aplikace, ale samozřejmě i návazné školení a pravidelné reporty o jejím využití.

„Pokud chce firma využívat naše služby, tak jí dočasně poskytneme pilotní čas, kdy si vše může vyzkoušet. Z dat, která z naší platformy umíme vyčíst, pak firmě prezentujeme vyhodnocení, aby viděla, na kolik platforma byla využívána. Teprve poté s firmou probereme obchodní řešení,“ dodává Kallista.

Cena telemedicínské služby za jednoho zaměstnance se pohybuje na úrovni několika set korun ročně. Meddi hub nabízí nejen plány pro jednotlivé zaměstnance, firmy častěji volí takzvaný family balíček, což zahrnuje právě i telemedicínskou péči o rodinné příslušníky. „Tento plán stojí 699 korun za měsíc a zaměstnance. Nicméně u firmy, která má 100 a více zaměstnanců, lze s cenou poměrně efektivně pracovat. Celkový náklad pak představuje nižší desítky tisíc korun měsíčně, ale díky úsporám, které při dobrém využívání společnost získá, se investice velmi brzy vrátí,“ upozorňuje Kallista. Telemedicína se tak nově začíná prosazovat jako součást firemní kultury. A pomalu se jí daří uchytit i na místech, kde bychom ji před pár lety možná nečekali.

