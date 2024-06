Zakladatel sítě drogerií Rossmann patří dnes s rodinným majetkem v odhadované výši přesahující 100 miliard korun mezi nejbohatší Němce. Na začátku rozhovoru se detailně ptá na Hospodářské noviny, do paměti si uloží mé jméno a během interview ho pak i opakovaně vyslovuje. Zároveň si důsledně hlídá čas a je jasné, že z vyměřené hodiny nehodlá překročit ani minutu.

V 77 letech sice už vedení drogerií předal svým synům, pořád však řídí investice rodinné skupiny a kromě toho si našel na stáří poměrně neobvyklý koníček. Dirk Rossmann, jehož jméno se oficiálně píše s ostrým ß, v názvu řetězce však používá dvě „s“, prorazil coby autor sci-fi románů pojednávajících o spojenectví USA, Číny a Ruska. Trojice mocností z iniciativy Vladimira Putina v knize přistoupí k radikálním opatřením proti klimatické změně.

Ve vaší knize Deváté chapadlo chobotnice dostane Vladimir Putin Nobelovu cenu míru. Kniha vyšla už před válkou na Ukrajině, ale přesto, nebyl jste s ohledem na současné dění ve světě až příliš naivní?

Z dnešního pohledu je to naprosto naivní. Při psaní své knihy jsem se však nezaměřoval na pravděpodobné, ale na to, co se musí stát okamžitě, abychom zastavili klimatickou krizi a dosáhli dohodnutých klimatických cílů. Navzdory úspěchům Evropy při snižování emisí CO 2 se toho celosvětově moc neděje. Položil jsem si tedy otázku, co musí lidstvo udělat, zejména velké země. A rychle mi bylo jasné, že uspět můžeme jen společně. Vize spolupráce je dnes stejně aktuální jako před pěti lety.

