Velký podíl v rozhodování v FC St. Pauli mají samotní příznivci. Minimálně jednou za rok se schází valná hromada, kde má hlasovací právo přes tisíc lidí. Ve stanovách klubu je přímo zakotven boj proti rasismu, antisemitismu a nacismu. A naopak podpora LGBTQ+ komunity, rovnosti mezi muži a ženami či integrace uprchlíků. Velká část fanoušků vzešla z hamburských squaterských, autonomistických, anarchistických a krajně levicových hnutí, klub je spojen s místní punkovou hudební scénou a na střeše tribuny jsou včelíny jako připomínka důležitosti boje proti klimatickým změnám. Ano, klub má vlastní med, ale také vlastní organizace na podporu uprchlíků, bezdomovců a dětí ze sociálně slabých rodin.

Fotbalový St. Pauli přitahuje lidi z celého světa, ale zároveň dráždí svojí filozofií a pohledem na svět svých příznivců a klubového vedení. Nikdy nezažil ohromující úspěch, nejdál to dotáhl na desáté místo v německé nejvyšší soutěži – Bundeslize, přesto se stal pojmem. Příští ročník se do ní tato „atrakce“ vrací poté, co braun-weiss (hnědo-bílí), jak se fotbalistům z centra Hamburku říká kvůli barvě dresů, vyhráli druhou nejvyšší soutěž a slavně postupují výš.

