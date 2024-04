Už to vypadalo, že v ODS není nikdo, kdo by měl odvahu postavit se na kongresu ODS Petru Fialovi, až přišel první duben. Mladý politik ODS z Moravskoslezského kraje Radim Ivan na sociální sítě napsal: „Vždy jsem věřil v sílu změny a inovace. Naše společnost se neustále vyvíjí a my s ní musíme držet krok. Po pečlivém zvážení jsem dospěl k rozhodnutí kandidovat na předsedu Občanské demokratické strany.“ Nakonec se sice ukázalo, že jde o apríl, ale protože na aprílovém žertu vždy musí něco být, aby nebyl prokouknutelný od prvního slova, rozhodl jsem se třiatřicetiletému místostarostovi Ostravy-Jih zavolat. A výsledek mě překvapil. Ukázal úplně jinou tvář ODS, než na jakou jsme zvyklí.

Radim Ivan byl sice zrána poněkud rozmrzelý aktuální porážkou fotbalového Fulhamu, jemuž fandí a má o něm i vlastní podcast, ale chmury po otázce na kandidaturu na předsedu ODS rychle zaplašil. „Je to samozřejmě trochu legrace, za hotovou politickou osobnost se ještě nepovažuji. Ale samozřejmě jsem chtěl upozornit na myšlenky které dlouhodobě prosazuji. Jsem bývalý marketér, takže vím, že je nutné využít každou příležitost,“ říká.

Jaké myšlenky to jsou?

