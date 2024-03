Obrazy hrůzy se jí z hlavy nikdy nevymažou. Místo vánočního zpívání s kolegy a klidných svátků se na filozofické fakultě stala tragédie. Jednadvacátého prosince přišel do hlavní budovy na Palachově náměstí v Praze student, který zastřelil čtrnáct lidí a nakonec zbraň obrátil proti sobě. Zůstaly po něm desítky raněných a také nespočet zničených pozůstalých rodin a kamarádů. Děkanka Eva Lehečková o katastrofě už dokáže mluvit. A i když sama hledala každé ráno sílu, aby vůbec vstala a dokázala jít dál, dnes už ví, že má celá fakulta to nejhorší za sebou. „Jsme celkově unavení, ale už víme, že to zvládneme. Začínáme řešit běžné provozní věci a to nám pomáhá,“ říká. Její rozený optimismus přispěl podle mnohých hlasů k tomu, jak rychle se dokázali studenti i kolegové vracet do zaběhnutých kolejí.

Z Lehečkové se ze dne na den stala krizová manažerka, která musela řešit komunikaci se zaměstnanci, studenty i médii, zajistit opravu budovy, krizovou intervenci a pokusit se vrátit studenty co nejrychleji na fakultu. „Vzal nám kus naší identity, my si to nyní bereme zpět,“ vypráví s tříměsíčním odstupem Lehečková s tím, že strach a obavy mohou přepadat studenty i nadále. Třeba při pohledu na provizorní dveře, které nyní opravují restaurátoři. Při zásahu policie jich bylo zničeno skoro 140. Čtvrté patro, ve kterém byl útočník nejdelší dobu, se dodnes rekonstruuje a škola vymýšlí, co s místností, kde zůstalo nejvíce obětí. A také jakou podobu má mít stálé pietní místo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak vnímá argumenty, že je humanitních studentů moc?

Přizpůsobuje fakulta nabídku také náladám ve společnosti?

Kolik jazyků se na FF UK vyučuje a co se chystá?