Přechod na vodíkovou ekonomiku je pro mnohé cestou, která dokáže lidstvo odklonit od využívání fosilních paliv. Sníží se závislost Západu na řadě autoritářských režimů, kde se tyto zdroje těží, a výrazně klesnou emise skleníkových plynů. Jenže k tomu, aby se podařilo kola vodíkové ekonomiky pořádně roztočit, je potřeba mít k dispozici vodík ve velkém a levně. V dnešním světě je to problém, ale je možné, že se začíná blýskat na lepší časy.

Známe řadu cest, jak tento bezbarvý plyn získávat, ale ne každá z nich vede k odklonu od fosilních paliv. Vhodně to ukazuje způsob získávání vodíku smícháním vodní páry se zemním plynem. Vedle samotného vodíku při něm vzniká i odpadní produkt – oxid uhličitý. Pokud nechceme, aby se dostal do atmosféry a dále tam živil skleníkový jev, je potřeba ho zachytit a uložit. Pokud se to stane, o takto vyrobeném vodíku se mluví jako o modrém.

