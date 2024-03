Dva dny poté, co policie v domku ve Velké Mači východně od Bratislavy objevila těla zastřeleného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, se Robert Fico odhodlal k televiznímu vystoupení, na které na Slovensku ještě dlouho nikdo nezapomene. Psal se 27. únor 2018, vedle slovenského premiéra ležel na stole vyskládaný rovný milion eur v opáskovaných bankovkách a Fico prohlásil, že je dostane člověk, který policii pomůže zločin objasnit. Nikdo se tehdy nepřihlásil, do ulic vyšly desetitisíce protestujících a předseda vlády, podle hlasů ze svého okolí frustrovaný a podléhající konspiračním teoriím ohledně pozadí dvojnásobné vraždy, byl nucen po dvou týdnech odstoupit.

Uplynulo šest let, objednavatel střelby z Velké Mači stále není odsouzen, zatímco podsaditý rodák ze západoslovenských Topolčan Fico je už půlroku zpátky v premiérském křesle a mnozí jeho příznivci mu věří víc než kdykoliv předtím. „Je to moudrý, schopný a pracovitý člověk a s přibývajícími léty se mi to potvrzuje. Škoda jen, že ten ubožák Fiala česko-slovenské vztahy teď pokazil,“ říká do telefonu Božena Soldánová, učitelka matematiky na penzi z městečka Modra na úpatí Bílých Karpat s narážkou na největší česko-slovenskou roztržku od rozpadu federace. První březnový týden česká vláda Petra Fialy přerušila společná jednání se slovenským kabinetem kvůli prokremelským postojům Roberta Fica a schůzce jeho ministra zahraničí s ruským protějškem.

