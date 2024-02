Na zpravodajských webech hledá zprávy stále méně lidí a důvěra v tradiční média dlouhodobě klesá. Studentky žurnalistiky proto přišly s projektem, kterým to chtějí změnit. Ukazují, jak novináři fungují, a to způsobem, který dokáže mladé lidi oslovit. „Musíte balancovat na hraně humoru a trapnosti, takový je nyní trend, to mladé lidi baví, a když chcete, aby se na váš obsah dívali, musíte přizpůsobit formu,“ popisuje duo, které je na sítích známé jako Novinářky bez přetvářky. Veronika Capáková (25) pracuje přes dva roky v Hospodářských novinách, kde mimo jiné nově natáčí i podcast Generační konflikt s komentátorem Petrem Honzejkem, a Kateřina Gruntová (27) je stejně dlouhou dobu v Českém rozhlase. Po večerech točí videa a jsou přesvědčené, že úkolem novináře je informace nejen získat, ale také k lidem srozumitelně doručit.

Kdo z vás přišel s myšlenkou založit účet o novinařině?

Kateřina Gruntová: Já, chodily jsme spolu na magisterskou žurnalistiku na Karlovu univerzitu, kde jsme měli předmět s Václavem Moravcem o trendech v médiích. Jednou s sebou přivedl na přednášku Viléma Fraňka, který dělal například sociální sítě populární Mikýřově úžasné pouti internetem nebo Danuši Nerudové. A ten nám popisoval, jak mladí lidé konzumují obsah: nečtou moc zprávy, hledají je na sociálních sítích. Když jsem viděla ta čísla, říkala jsem si, že máme asi problém a musíme jít tam, kde mladí lidé hledají informace. Tak jsem oslovila Verču, o které jsem věděla, že má TikTok, a ještě spolužačku Báru Novotnou, která se věnovala dezinformacím, a vymyslely jsme tento kanál. Barča má ale nyní pauzu a cestuje, takže jsme teď jen dvě.

