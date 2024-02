Jizerské 50 se před sedmi lety povedlo prosadit, aby se v kalendáři seriálu Ski Classics dostala na druhý únorový víkend místo původního lednového termínu. Nové datum vybrali pořadatelé na základě doporučení meteorologů – podle výsledků měření za poslední desítky let jde v Česku o období s nejlepšími sněhovými podmínkami. Sázka vycházela až do letoška, kdy naděje na uspořádání legendárního závodu v běhu na lyžích spláchl déšť.

Organizátory nyní čeká vracení startovného a jednání se sponzory. Zároveň se ale připravují na další akce, kterých se letos sportovci v Česku mohou účastnit. Petr Lešek a Marek Tesař stojí i za populárním běžeckým seriálem Běhej lesy nebo novým projektem pro cyklistické nadšence Road Classics.

Kdy jste začali tušit, že se letos Jizerská 50 kvůli počasí nepojede?

Petr Lešek: My jsme do poslední chvíle, tedy až do sobotního rána, věřili, že se závod uskuteční. I kdyby to mělo být na zkrácených tratích nebo se startem či cílem ve vyšších polohách. Předpovědi počasí nám dávaly ještě v pátek naději, že by se mohlo v dalším týdnu ochladit a mohl by napadnout nový sníh. Bohužel v sobotu ráno nám meteorologové řekli, že všechny modely počasí směřují k teplé variantě a šance na ochlazení v podstatě žádná není. V tu chvíli jsme museli rozhodnout o zrušení závodu.

Marek Tesař: Ta sobotní předpověď byla skutečně brutální. Nejenže se teploty měly vyšplhat vysoko nad nulu, a to i ve vyšších polohách hor, ale také měl přijít vytrvalý déšť. To nám zhatilo jakékoliv plány na jiné podoby tras. Předpověď se skutečně vyplnila a tratě jsou absolutně nesjízdné.

