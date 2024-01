Na ulici na dohled od jeho kavárny na Pražského povstání mu kolemjdoucí žena spontánně gratuluje k úspěchu a požádá ho o fotografii. „Jasně,“ říká přátelsky mladý automobilový závodník a rozjařené fanynce ihned do rukou vrazí patnáctikilového Beduína. Vítěznou sošku z nejslavnějšího off-road závodu světa Rallye Dakar si před pár dny přivezl ze Saúdské Arábie, kde vyhrál v kategorii kamionů. Martin Macík, čtyřiatřicetiletý závodník a podnikatel, to s fanoušky umí. Moc dobře chápe hodnotu zapálené komunity a že bez ní by si jen těžko plnil své dětské sny v písečných dunách.

Co se dočtete dál Co Macíka živí?

Kolik stojí účast na Dakaru?

Jak to vypadá s projektem elektromobilu?

Jaké další plány ve sportu i byznysu má?