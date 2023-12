Nejstarším žijícím člověkem je Španělka Maria Branyasová, která letos v březnu oslavila 116. narozeniny. Narodila se sedm let před první světovou válkou. Nyní žije v katalánském domově seniorů, má aktivní účet na síti X, dříve Twitteru, a od letošního října ji podle španělského deníku ABC zkoumají tamní lékaři a výzkumníci, aby odhalili tajemství jejího mimořádně dobrého zdravotního stavu. Matka tří dětí, která pracovala jako zdravotní sestra a do 108 let hrála na piano, nemá podle listu kromě potíží se sluchem a pohybem žádné choroby související s vysokým věkem. Vyhýbají se jí nemoci srdce a cév či neurodegenerarivní onemocnění, jako třeba Alzheimerova choroba.

„Má zcela jasnou hlavu,“ řekl listu přední odborník na genetiku Manel Esteller, který patří k týmu výzkumníků. Podle něj si paní Branyasová „s impozantní přesností vybavuje události z doby, kdy jí byly teprve čtyři roky“. V té době ještě žila v USA v rodině španělských emigrantů, kteří se však v roce 1915 vrátili do původní vlasti. Rodačka ze San Franciska neměla jednoduchý život: v dětství jí zemřel otec na tuberkulózu, prožila španělskou občanskou válku, obě světové války, ale také epidemii španělské chřipky i covidu-19, kterým v roce 2020 onemocněla. „Známe její chronologický věk, 116 let, musíme ale určit její věk biologický. Fyzicky je mnohem mladší,“ prohlásil Esteller.

Výzkumníci nyní vzorky krve paní Branyasové a dalších tkání srovnávají s odběry její 79leté dcery. Doufají, že výsledky bude možné využít při léčbě nemocí stáří či rakoviny. Podle lékařů v dlouhověkosti této rekordmanky jistě hraje roli genetika, protože řada jejích příbuzných se dožila přes 90 let.

Na síti X dostává Katalánská superbabička, jak zní název jejího účtu, často dotazy, čemu vděčí za svou dlouhověkost. V jednom příspěvku uvedla, že klíčem může být životní „řád, klid, dobré vztahy s rodinou a přáteli, kontakt s přírodou, emoční rovnováha, žádné starosti a lítosti, pozitivní naladění a odstup od toxických lidí“.