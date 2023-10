Narození dítěte obrátí rodičům život vzhůru nohama. Nad radostmi však někdy převládne stres, únava a nervozita, a tak tři čtvrtiny rodičů propadají návalům smutku, zhruba 15 procent trpí poporodní depresí. A u jednoho z tisíce propuká poporodní psychóza, což je stav vyžadující okamžitou lékařskou péči.

Poporodní deprese jsou brány jako vážný problém u matek. Tým lékařů z chicagské University of Illinois vedený Samuelem Wainwrightem zjistil, že stejnému riziku čelí i novopečení otcové. Vyplývá to ze závěrů studie publikované v lékařském časopise BMC Pregnancy and Childbirth. Příznaky deprese v ní vykazovala třetina tatínků.

„Mnoho otců trpí stresem a mají strach. Snaží se udržet balanc mezi prací a rodičovskými a partnerskými povinnostmi a nedaří se jim to,“ konstatuje Wainwright. Překvapivě vysoký výskyt depresí podchycený studií vysvětluje tím, že kolem 90 procent dobrovolníků pocházelo ze sociálně slabších skupin a etnických menšin, které se potýkají s vážnými životními problémy. Deprese otců unikají pozornosti i proto, že ti své problémy mnohdy tají.

„Často jsme při pohovorech s otci slýchali: Jsem na tom psychicky špatně, ale nechci, aby to moje partnerka věděla, protože jsem tady od toho, aby ve mně měla oporu,“ přibližuje situaci Wainwright. Dodává, že mladí muži představují problematickou skupinu také proto, že se vyhýbají lékařům a své zdravotní problémy podceňují. Jak ale ukázala studie, snahou utajit psychické problémy partnerce příliš nepomohou a dosáhnou spíše pravého opaku. U žen se sklony k poporodním depresím se onemocnění rozvine s větší pravděpodobností, pokud depresemi trpí jejich partner.

„Musíme nalézt způsob, jak pomoci mužům, aby byli zdraví a aby zdravé byly i jejich vztahy s rodinou. Potřebujeme jim ukázat, jak důležité je nezanedbávat svůj zdravotní stav, a to kvůli dítěti, partnerce i kvůli nim samotným,“ shrnuje americký psycholog hlavní cíl svého výzkumu.