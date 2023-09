V souvislosti s klimatickou změnou a šířícími se protesty radikálních aktivistů se stále víc dostává do veřejné debaty téma udržitelnosti současného ekonomického modelu. V zásadě jde o to, jestli je klimatická změna řešitelná v podmínkách zachování ekonomického růstu, nebo je nutné uvažovat o jeho zastavení, určitém zchudnutí a přechodu na „nerůst“.

Nerůstové hnutí přináší provokativní myšlenky a my máme v zásadě dvě možnosti. Můžeme se jim vysmát jako utopii, nebo je racionálně konfrontovat. A položit si otázku, jestli na nich přece jen není něco, z čeho bychom se mohli inspirovat.

Velmi dobrou ukázkou druhé možnosti byla debata na Green Deal Summitu Hospodářských novin. Nerůst z ní sice nevyšel jako společensky životaschopný koncept, ale přesto se ukázalo, že by na něm „něco“ mohlo být. Co? Vydržte do konce textu!

