Jste sova, nebo skřivan? Odpověď na tuhle otázku předznamenává nejen to, zda jsme schopni vyrazit v šest ráno do lesa na houby, ale také zdravotní rizika, jimž čelíme. Sovy, tedy lidé s večerním chronotypem, jsou výrazně náchylnější například k cukrovce druhého typu. Vyplývá to ze studie, kterou v lékařském časopise Annals of Internal Medicine zveřejnil tým epidemiologů vedený Tianyiem Huangem z bostonské Harvard Medical School.

„Chronotyp je určen dobou, kterou člověk upřednostňuje pro spánek a vstávání. Zčásti je určen geneticky, takže nemusí být jednoduché ho změnit,“ vysvětluje Huang.

Do studie bylo zahrnuto více než 60 tisíc dobrovolníků, z nichž 11 procent byly sovy a 35 procent náleželo ke skřivanům. Zbývající nepatřili ani k sovám, ani ke skřivanům a vykazovali tzv. neutrální chronotyp.

Když se Huang a jeho tým podívali do zdravotnické dokumentace účastníků studie, ukázalo se, že sovám hrozí o 72 procent vyšší riziko cukrovky druhého typu než dobrovolníkům s jiným chronotypem. Samotné posunutí aktivity do pozdějších nočních hodin přitom zvýšilo pravděpodobnost tohoto onemocnění jen o 19 procent. Zbytek připadal na nezdravý životní styl, ke kterému sovy tíhnou. Mívají v oblibě nezdravá jídla a častěji se mezi nimi vyskytují kuřáci. Konzumují více alkoholu, méně sportují a častěji trpí nadváhou. Tím vším si zadělávají na zdravotní komplikace a zkracují si život.

Usínání pozdě v noci s sebou nese i nekvalitní spánek. Sovy toho naspí méně než skřivani a do postele uléhají v různou dobu. Nedostatečný a nepravidelný spánek patří k významným rizikovým faktorům. Významně zvyšuje nejen riziko cukrovky druhého typu, ale také kardiovaskulárních chorob a dalších civilizačních onemocnění. Zajímavé bylo zjištění, že riziko vzniku cukrovky klesá u sov, které pracují v nočních směnách.