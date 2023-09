Tak víš co? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.“ Známá scéna z filmu Vesničko má středisková, v níž si lékař v podání Rudolfa Hrušínského utahuje ze svého hypochondrického pacienta, vzbudila největší veselí nejspíš právě v Pelhřimově. Žádné krematorium totiž v šestnáctitisícovém městě na Vysočině nemají a ani nikdy neměli. Filmová replika vedla až k recesi, s níž místní hasiči přišli v roce 2010 a poté ji několikrát opakovali. U kulturního domu postavili dřevěnou maketu krematoria, zapálili ji a zbytky uhasili. Občané mohli do ohně házet papírky, na něž psali své starosti a bolesti, které měly tímto rituálním spálením zmizet ze světa.

Slova „nemůžu najít práci“ se objevila nejspíš jen na málo lístcích, pravděpodobně na žádném. Z českých měst střední a větší velikosti, tedy bývalých okresních či krajských, má Pelhřimov nejnižší nezaměstnanost a i dlouhodobě se v této statistice často objevuje na prvním místě. V červenci to bylo 1,5 procenta. V Pelhřimově, který neleží na dálnici ani na železničním koridoru, je bez práce méně lidí než například v Mladé Boleslavi s automobilkou Škoda, kde je 2,7procentní nezaměstnanost. V celém Česku dosáhla v červenci v průměru na 3,5 procenta. Podle posledních dostupných údajů Eurostatu za červen byla míra nezaměstnanosti v tuzemsku 2,7 procenta, což znamenalo druhou nejnižší hodnotu v Evropské unii.

Zbývá vám ještě 90 % článku