Hitler rozhodně nebyl jenom špatný. A hlavním opozičním politikům je potřeba zakázat kandidovat ve volbách. To je jen malý výběr z názorů lidí, kteří se už brzy mohou dostat k moci. A to v zemích bezprostředně sousedících s Českem. Někteří z nich už moc mají. Třeba Jaroslaw Kaczyński, faktický vládce Polska a muž, který chtěl pomocí speciální komise dostat z voleb svého hlavního konkurenta. Nebavíme se tedy o nějakých banánových republikách, ale o střední Evropě. Politicky se tu připozdívá, v nadcházejících měsících dojde k řadě zásadně důležitých voleb, o kterých, žel, v Česku skoro nemluvíme. Přitom je pro nás dění v ostatních zemích Evropy stále důležitější, jak si ukážeme.

Výsledkem těchto voleb může být, že se Česko stane jednou z mála vlastně normálních zemí v regionu. Tedy zemí, kde je u moci vláda, s kterou můžete souhlasit či nesouhlasit, klidně ji – oprávněně – ostře kritizovat za to či ono, ale nemůžete ji osočit, že je jejím cílem rychlá či pomalá demontáž demokracie nebo snaha dostat Česko pryč od Západu. Takovým (skoro) ostrůvkem může Česko opravdu už brzy být. Otázkou ovšem je, na jak dlouho. Ne že bych, jako mnozí, trpěl přesvědčením, že Andrej Babiš je stejným autoritářem jako Viktor Orbán. Ale pokud by tu po příštích volbách skládal nikoliv demokratickou koalici, ale vládl s Tomiem Okamurou nebo třeba Jindřichem Rajchlem, pak by byly všechny obavy opravdu namístě.

