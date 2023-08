Ztráta ČNB je nepříjemná, jde ale o nutnou daň za nezávislou měnovou politiku, slýchávali jsme po desetiletí ze sídla národní banky Na Příkopě. Oblíbeným trikem bylo uklidňovat veřejnost označováním ztráty za „účetní“.

Jenže aktuální boj s inflací díru v bilanci centrální banky automaticky zvětšuje. Nyní je výrazně nad půl bilionem korun. Dnešní vedení České národní banky se od svých předchůdců snaží v řadě oblastí odlišit a platí to i v otázce ztráty. „Tento problém budeme řešit v rámci několika let, nejde vyřešit hned,“ řekl při prázdninovém vystoupení před senátory guvernér ČNB Aleš Michl.

Několik let má zřejmě trvat obrat k zisku a teprve potom začne postupné umořování ztráty. Co vlastně mohou centrální bankéři udělat pro to, aby jejich instituce, která má ze zákona monopol na emisi bankovek, někdy těžce zkoušenému státnímu rozpočtu pomohla?