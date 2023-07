Radovan Vávra je nejen jedním z nejzajímavějších a nejerudovanějšáích českých investorů, ale také provokativním glosátorem a myslitelem. I přes mírně kontroverzní renomé, které si vysloužil spoluprací s projektem Xixoio, má stále obrovské množství fanoušků zvědavých na jeho rady a doporučení. Potvrzují to talk stage na letních festivalech, kde má vždy víc než plno. Radovana Vávru jsem potkal na Kontakt Festu v Beskydech a neobešlo se to samozřejmě bez povídání. Od investic a praktických tipů jsme se nakonec dostali až k rizikům umělé inteligence. A nakonec jsme se rozhodli, že se, vzhledem k rizikům budoucnosti, asi půjdeme společně zahrabat do lesa. Nevěříte? Tak čtěte dál!

Logická první otázka na úspěšného profiinvestora samozřejmě zní: Kam teď investovat, aby se to vyplatilo? „Na to nám naštěstí pomáhá odpovědět učebnice ekonomie,“ říká Vávra. „Víme, že když jdou úrokové sazby dolů, ceny dluhopisů jdou nahoru. Takže teď je přesně ta chvíle koupit kvalitní obligace.“ No dobře, ale firemní, nebo státní, doptávám se. „Přijde na to, jestli chce člověk dobře jíst, nebo dobře spát. A já, protože už jsem starší, radši dobře spím. Takže za mě obligace státní, a pokud firemní, tak od firem s opravdu hodně vysokým ratingem.“