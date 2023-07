Jeho tričko nenechává nikoho na pochybách, co se snaží říct začínajícím podnikatelům. Uri Levine si na něj nechal natisknout motto své poslední knihy, kterou propagoval i na své nedávné návštěvě Prahy. „Pár let jsem tu nebyl. Česko se mi velmi líbí, Praha je krásné a útulné město, velké akorát. To je něco pro mě,“ říká osmapadesátiletý Levine, když usedá k rozhovoru pro HN v restauraci kousek od náměstí Republiky. Objedná si jablkový džus a vypráví nejen o své kariéře, kterou odstartoval jako programátor, ale i o výhodách malých zemí, izraelské myšlence start-up nation a své životní trefě, která přišla před deseti lety, kdy s kolegy prodal aplikaci Waze. Za 1,1 miliardy dolarů si ji koupil Google.

Co víte o českých start-upech? Znáte nějakou zdejší inovativní firmu?

Přiznám se, že ne. Vím ale, že tu máte velkou strojírenskou tradici, je tu vysoká technická znalost. O startupovém ekosystému ale moc nevím. Pro nás ve Wazu ale Česko bylo jednou z prvních zemí, kde se aplikace opravdu uchytila. Na začátku našeho příběhu byly čtyři úspěšné trhy a český byl jedním z nich.

Česko a Izrael mají pár společných rysů – například podobný počet obyvatel. Přesto vaše start-upy jsou ve světě mnohem úspěšnější a známější. Čím to?