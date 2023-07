Přes 100 interpretů ze 30 zemí vystoupí od 19. do 22. července v ostravských Dolních Vítkovicích. A jak je na Colours of Ostrava zvykem, zazní melodie nejrůznějších žánrů, od rocku přes neoklasiku až po soul.

„Burna Boy! Mám-li jmenovat jen jednu výjimečnou osobnost, pak tedy prvního Afričana, který vyprodal v Londýně stadion pro 80 tisíc lidí. To se stalo před pár týdny a Burna Boy se teď chystá do Ostravy. Bude to jeho první koncert ve východní části Evropy a my jsme hrdí, že se nám jej podařilo získat,“ říká pro HN Zlata Holušová a je evidentní, že dvacátý ročník festivalu si jeho zakladatelka a ředitelka naplno užívá. „Je to adrenalin, ale na druhé straně – dělám to už tolik let, že mne osobně jen tak něco nemůže zaskočit. Mám ráda hudbu v jakékoliv podobě, zvláště pak ráda vyhledávám vše nové, co se v hudbě urodí. Colours od Ostrava byl vždycky nositel světových trendů a je jím i letos.“