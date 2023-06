Mám tři děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný děti a tři peníze, lamentoval vystresovaný Homer Simpson. Jsou chvíle, kdy jeho zoufalství porozumí i konvenčnější rodič, než je hrdina populárního kresleného seriálu. Stačí bez většího plánování vyrazit na populární atrakce zaměřené na děti a až na místě se podívat do ceníku.

Inflace se totiž projevuje i v zábavním průmyslu a turistických magnetech, jako jsou zoo. Zdražování v té pražské se dostalo i do celostátních médií. Cena rodinné vstupenky totiž dosáhla tisícikoruny (něco se dá ušetřit nákupem přes e-shop), přičemž to zdaleka nejsou poslední výdaje. Přičtěte jídlo či parkování a také to, že strategicky rozmístěné prodejny suvenýrů, přecpané plyšovými mazlíčky, děti určitě nepřehlédnou.

Kdo má zafixováno, že typická hranice, od které děti platí vstupné, je šest let, může se divit. Někde to tak je, často jsou to ale tři roky, nebo rozhoduje metr. V atrakcích zaměřených vysloveně na menší děti úlevy nečekejte žádné, nedávaly by ekonomický smysl. Platí se tak i za prcka o „výšce“ 85 centimetrů. Někdy je vstupné v pracovní dny zvýhodněné, takže se dobrým plánováním programu dovolené dá něco ušetřit. Ale pozor, stává se, že víkendovou cenovku má už i páteční ráno.

Drahé atrakce jsou samozřejmě jen malou částí ekonomického tlaku, který na rodiny doléhá. A ještě dolehne. Podle čerstvé studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí rozebírající dopady řady vládních opatření doplatí na léčbu státního rozpočtu hlavně úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Náročnou dobu z hlavy asi nedostaneme ani ve volné dny. Na dovolené se však málokdo chce omezovat a dívat se na protáhlé obličeje dětí, kterým z finančních důvodů něco odepře. Jenže když se tomu nevyhnete, nejde o tragédii. I děti se postupně naučí se z takového zážitku nehroutit. A rodičům pomůže i trocha bezstarostnosti. Vždyť moudro „Klíčem k výchově je příliš o ní nepřemýšlet“ pomáhalo zachovat duševní rovnováhu i dětmi obdařenému Homeru Simpsonovi.