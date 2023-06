Možná to zažíváte i vy. Sedíte v práci, ale přitom slyšíte, že za okny jezdí auta. Švédští vědci pod vedením Jense Forsséna z Chalmersovy technické univerzity v Göteborgu měřili průnik hluku ze silniční dopravy do nitra domů. Zaměřili se na nízkofrekvenční zvuky a do úvahy brali pouze domy, jejichž zvuková izolace odpovídala normám. Ve studii publikované ve vědeckém časopise Building Acoustics došli k závěru, že izolace je proti tomuto hluku málo účinná. Nízkofrekvenční zvuky vznikají hlavně při pomalé jízdě těžkých aut. Proto podle Forsséna nepomůže snížení nejvyšší povolené rychlosti.

„Z našich měření vyplývá, že při nižších rychlostech automobilů úroveň hluku uvnitř domů dokonce naroste,“ vysvětluje Forssén a dodává, že vzdálenost nové zástavby od hlučných dopravních tepen se v posledních letech rychle zkracuje a zátěž hlukem roste. To je podle švédského vědce celosvětový trend.

Forssén a spol. proto testovali, jak působí hluk z dopravy na pracovní výkony lidí. Výsledky tohoto experimentu zveřejnili ve vědeckém časopise International Journal of Environmental Research and Public Health. Dobrovolníci trávili čas v místnosti zařízené jako standardní městský byt. Kolem ní byl ale systém reproduktorů, který dovoloval imitovat libovolnou zátěž. Vědci testovali vliv hluku kamionové dopravy vzdálené deset nebo padesát metrů. V obou případech měl ruch intenzitu 40 decibelů. Lišil se ale svým charakterem. Hluk z blízké dopravy kolísal podle toho, jak kolem projížděla jednotlivá auta. Zvuk z větší vzdálenosti byl monotónní. Dobrovolníci řešili na počítači úlohu, která vyžadovala neustálé soustředění. Na závěr testu pak měli ohodnotit jeho náročnost. V hlučném prostředí podávali výrazně horší výkony, a tak hodnotili úlohu jako obtížnější.

„Na našem výzkumu je zajímavé, že jsme prokázali pokles pracovní výkonnosti v hluku na úrovni čtyřiceti decibelů, což odpovídá běžnému hluku v kancelářích nebo doma v kuchyni,“ shrnuje výsledky studie Forssén.