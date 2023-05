Gustav Mahler: Symfonie č. 7 e moll

KONCERT, Pražské jaro, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks a dirigent Daniel Harding, 24. května

„Převážně veselou, obsahem humornou“ nazýval svou sedmou symfonii Gustav Mahler a sám ji poprvé uvedl s Českou filharmonií v roce 1908 na pražském Výstavišti. Stalo se tak na oslavu výročí panování císaře Františka Josefa I. O 115 let později se chopí impozantního díla, v němž zaznívají i kravské zvonce, mandolíny a kytary, špičkový britský dirigent Daniel Harding a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Že to bude jeden z vrcholů letošního Pražského jara, není pochyb.

Katedrála (The Cathedral), USA, 2022

FILM, režie Denis Dobrovoda, distribuce Aerofilms, v českých kinech od 11. května

Režisér Denis Dobrovoda, který má mimochodem česko-slovenské kořeny, se původně vypravil do Madridu, aby pro deník The Guardian vyfotil jakéhosi podivína. S Justou Gallegou pak strávil několik let a pomáhal mu na stavbě katedrály, kterou se rozhodl tento odhodlaný Španěl postavit na svém soukromém pozemku na předměstí Madridu. Svému snu věnoval 60 let života a dokázal si jej splnit, byť netušil nic o architektuře a všichni se mu smáli. Je to příběh o síle lidské vůle a víry.

Foto: Denis Dobrovoda, Aerofilms

Karel Kryl: Plzeň ’90

CD, vydal Český rozhlas – Radioservis, 2023

Foto: Radioservis

„Bylo mně, když jsem se po tolika letech vracel domů, jako kdyby mě hodili do vody. Ale ta voda byla teplejší, než jsem čekal.“ Citát Karla Kryla, který připomínají vydavatelé nejnovějšího alba, přesně vystihuje jeho porevoluční rozpoložení. Okamžitě naskočil na koncertní šňůru a vlastně se už nezastavil. Hektickou cestu napříč republikou odstartoval v Plzni 10. a 11. ledna 1990, tehdy vznikl i sestřih rozhlasové nahrávky. Dnes je to víc než jen dokument.

La Sylphide

BALET, Státní opera, premiéra 11. května, nejbližší reprízy 20. května ve 14 a v 19 hodin

Světová premiéra baletu La Sylphide se konala v roce 1832 v Paříži v choreografii Filippa Taglioniho. Čtyři roky poté ji uvedl August Bournonville v Kodani, čímž se příběh o nepolapitelné víle a věčně nerozhodném mladíkovi zařadil na světový baletní repertoár. Respektovaným pokračovatelem Bournonvillova choreografického odkazu je Johan Kobborg, který teď přijel do Prahy. Dosáhne s baletem Národního divadla takového úspěchu jako v Londýně, Moskvě, Curychu nebo Atlantě?