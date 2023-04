Po vltavském nábřeží v pražské čtvrti Podskalí sviští auta. Je tu povolena padesátka, vypadá to ale, že někteří řidiči před odpolední špičkou tuto rychlost o dost překračují. Podle místních tu někdy závodí i ve stokilometrové rychlosti. Když šoféři zahnou do některé z postranních ulic, musí pochopitelně přibrzdit. To se zřejmě nepodařilo některému ze dvou aut, která teď stojí proti sobě s pochroumanými karoseriemi na křižovatce v Trojické ulici. Řidiči od bouračky kamsi zmizeli. V Praze během prvních tří dubnových týdnů došlo k 846 dopravním nehodám, 14 lidí bylo těžce zraněno, dva zemřeli. Druhou nejčastější příčinou havárie byla nepřiměřená rychlost.

Na chodníku v Trojické postává jen Marek, mladík ve flaušovém kabátě. Ani jeden z vozů mu prý nepatří, karambol neviděl. „Nevím, jak rychle jeli, nejspíš někdo nedal přednost,“ napadne ho nejčastější důvod pražských nehod.

V této ulici je povolena padesátka. V hlavním městě se zhruba dva měsíce vášnivě diskutuje o tom, zda v Praze zavést po vzoru Paříže třicítku jako pravidlo. V mnoha obytných čtvrtích už „zóny 30“ jsou. Aktivisté, kteří v Praze už jedenáctkrát zablokovali dopravu, vnesli do veřejného prostoru ještě radikálnější požadavek: chtějí třicítku plošně pro celé město s několika výjimkami na okružních tazích.