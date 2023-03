Vypadá to, že film od Marvelu u diváků zaboduje bez ohledu na pandemii, krizi nebo samotnou vlastní kvalitu. Ke slávě ve filmovém průmyslu začala značka vydavatelství komiksových sešitů stoupat před patnácti lety a dnes tvoří impérium s vynikajícím manažerským vedením a oddanou fanouškovskou obcí po celém světě. Přesto se objevují hlasy, že to, co se nazývá zlatým věkem, má už za sebou.

Obličej Angely Bassettové při vyhlašování cen Americké akademie filmového umění minulou neděli říkal všechno. Cítila se zrazená i zklamaná, popuzená i nasupená. Oscara za vedlejší roli (ve filmu Black Panther: Wakanda nechť žije) měla přece získat ona! Místo ní šla na pódium jiná herečka a reakce Bassettové se stala jednou z nejpropíranějších událostí letošního ceremoniálu.