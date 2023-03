Miloš Zeman není jen historicky první český prezident zvolený v přímé volbě. Byl to také premiér a předseda svého času nejsilnější strany v zemi, ČSSD. Stejně jako jeho předchůdci na Hradě – Václav Havel a Václav Klaus – sehrál zásadní roli při transformaci Česka v 90. letech. Až ho ve čtvrtek 9. března v úřadu vystřídá Petr Pavel, bude to symbolický konec jedné dlouhé éry moderních dějin Česka. Konkrétně v případě Miloše Zemana to bylo 34 let, ze kterých jsme vybrali deset milníků jeho politické dráhy, a doplnili jsme je mnohdy kousavými výroky, na nichž si Zeman vždy tak zakládal.

1. Odvážný článek talentovaného glosátora (1989)

„V oblasti technického rozvoje jsme na úrovni Alžírska a Peru, hluboko pod Portugalskem, které je považováno za nejzaostalejší zemi západní Evropy.“

Miloš Zeman nikdy nepatřil k osobnostem disentu. Chartu 77 nepodepsal, protože – jak poznamenal – s ní za ním „nikdo nepřišel“. Přesto se dokázal rychle stát výraznou tváří revolučního roku 1989. Stačil mu k tomu jediný článek. V srpnu jako čtyřiačtyřicetiletý prognostik podniku Agrodat publikoval v Technickém magazínu na svou dobu mimořádně kritický a otevřený text nazvaný Prognostika a přestavba. Zeman v něm poprvé širší veřejnosti ukázal svoje umění glosy a zkratky, když čtenářsky vděčnými příměry popsal stav tehdejšího Československa.