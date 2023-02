Ruská invaze na Ukrajinu zanechá svůj stín na letních olympijských hrách v Paříži příští rok, ať už dopadne spor o účast ruských a běloruských sportovců jakkoliv. Nebude to poprvé, kdy se do olympijských her promítla globální politická situace. Ta...

24. 2. 2023 ▪ 7 min. čtení