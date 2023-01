Ztrácíme kontakt s přírodou. Nejenže v ní trávíme méně času, ale příroda se vytrácí i z románů, písniček, dětských knih a animovaných filmů. Vědci se pod vedením Victora Cazalise z lipského centra pro výzkum biodiverzity iDiv pokusili tento fakt převést do suché řeči čísel. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Frontiers in Ecology and the Environment.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se