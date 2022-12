Vozí děti do školy, chodí včas k rodinné večeři, tři dny v týdnu vaří kávu a prodává knížky v semilské kavárně s knihkupectvím a žertuje, že si pořídí modrý plášť, jaký měl ve filmu Vrchní, prchni! Josef Abrhám. Bývalý poslanec STAN Jan Farský si po aféře se studiem v USA převrátil život. Říká, že je spokojený, ale připouští, že ho politické ambice možná doženou. Nevyloučil návrat do poslanecké lavice ve volbách do europarlamentu v roce 2024. Tvrdí, že bruselská politika se musí změnit a že Evropská unie by před svým rozšířením o balkánské státy měla zrušit právo veta.

