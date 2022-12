Karel Haloun: To musí jít přečíst i potmě, UMPRUM, 2022 Foto: UMPRUM

Které knížky vám teď leží na nočním stolku?

To musí jít přečíst i potmě od Karla Halouna. Asi to není zrovna typ knihy, který by člověk běžně měl na takovém místě, ale vzhledem k mé profesi mám takových oborových a hlavně obrazových knih drtivou většinu. Na tuto knížku jsem se ovšem dlouho těšil, obdivuji Karlovu výtvarnou práci a při jeho mnohdy uštěpačných komentářích se často nahlas zasměju. Koneckonců, není to také jeho první kniha, která mi lehává u postele. A pak je na mém nočním stolku ještě Hilda a bílý hafík od Stephena Daviese. Knížka vyšla nedávno, ale dceři Karle ji musím číst už podruhé.

Máte na nočním stolku také knihu, kterou si čas od času „ordinujete“ jako lék na špatnou náladu?

Nic takového na nočním stolku nemám. Ale v tomto směru se už dlouho chystám přečíst si The Asshole Survival Guide: How to Deal with People Who Treat You Like Dirt od Roberta I. Suttona. Stále to odkládám a asi je to škoda. Mohl by to být univerzální lék na různé životní situace.

Robert I. Sutton: The Asshole Survival Guide, Mariner Books, 2017 Foto: Mariner Books

Co jste rád četl, když jste byl malý kluk?

Začal jsem verneovkami, které mě ale děsně nebavily, protože byly nekonečné. Pokračoval jsem Sherlockem Holmesem. A jako raný teenager jsem zakotvil u Ericha Marii Remarqua, což z dnešní životní perspektivy hodnotím na sobě jako velmi podivnou věc.

A nepotkal jste náhodou v dospívání nějakou literární postavu, která vás natolik zasáhla nebo nadchla, že do jisté míry ovlivnila i vaši budoucnost, volbu profese?

Byl jsem v té době hlavně filmovým fanouškem. Ale když jsem si přečetl, jakou bídu s nouzí dřel ve svém životě Rembrandt, rozhodl jsem se, že nebudu malířem.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Hanif Kureishi: Gabrielův dar, Mladá fronta, 2008 Foto: Mladá fronta

Všechny knihy, o nichž už tady byla řeč. Nikdy jsem také ovšem nečetl Haškova Švejka. Rád bych si udělal názor na to, jak moc se skutečně v té knize odráží česká povaha.

Se kterým autorem byste rád zítra ráno zašel na dobrou snídani?

S Hanifem Kureishim. Chtěl bych se ho zeptat, co si člověk jako on – s takovou zkušeností se západní civilizací – myslí o současné společnosti.

A se kterým autorem byste se nebál strávit dlouhý nudný let přes oceán? Anebo byste si s ním troufl ztroskotat i na pustém ostrově?

Raději s žádným spisovatelem. Už mnohokrát se ukázalo, že autor a dílo jsou dvě rozdílné věci, které se nemusí potkat.