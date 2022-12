Vydat se roku 2022 do Neratova v Orlických horách znamená podat dobrou zprávu. A je to dobrá zpráva na druhou, vždyť tohle místo bylo už přece dávno odsouzeno k zániku. Od počátku 90. let ho však obývá skupina přátel, kteří vzkřísili zničený kostel, opravili domy a ještě zajistili vzdělání a práci dvěma stovkám lidí s handicapem.

Cesta od Bartošovic stoupá do kopce, proplétá se hustými lesy a pak zvolna klesá k prvním domům, řece a polské hranici, když se najednou objeví monumentální silueta. Chrám září na stráni nad vesnicí, jako kdyby ho Giovanni Battista Alliprandi či některý z jeho žáků navrhl před pár roky, a ne na začátku 18. století. Jako kdyby nebylo žádných válek, žádných transportů, žádného vyhnání a vlastně jako kdyby bylo vymazáno i těch čtyřicet komunistických let. Zbývá vám ještě 95 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se