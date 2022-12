Stuart Russell: Jako člověk, Dokořán, 2020 Foto: Dokořán

Které knížky vám teď leží na nočním stolku?

Mám tam tyto knihy: Pavel Kosatík – Jiný TGM, Michal Tomášek – Dějiny čínského práva, Stuart Russell – Jako člověk, umělá inteligence a problém jejího ovládání.

Je mezi těmito knihami i ta, kterou si „ordinujete“ jako lék na špatnou náladu?

Jako záchranné knihy mám detektivky od Eda McBaina – třeba Štědrý večer na 87. okrsku, Polibek, Romance, Nokturno, Poslední tanec a další.

Ed McBain: Štědrý večer na 87. okrsku, Tiberone, 1995 Foto: Tiberone

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

V dětství a dospívání jsem si oblíbil klasiky, úžasní byli například Erich Maria Remarque a Ernest Hemingway. Na nočním stolku tenkrát nechyběly ani populární verneovky a mayovky. Na gymnáziu jsem četl hlavně Arthura C. Clarka. Jeho sci‑fi jsou fantastické v tom, že jsou reálné.

Potkal jste tehdy literární postavu, která vás natolik nadchla, že do jisté míry ovlivnila vaši budoucnost, třeba volbu profese?

Postupně mě formovaly knihy s příběhy – začalo to pohádkovými Broučky od Jana Karafiáta anebo legendárním knížetem Bruncvíkem, posléze to pokračovalo lékařem Sinuhetem od Miky Waltariho a pak samozřejmě životopisy Alberta Schweitzera a Mahátmy Gándhího. To ale byli už reální lidé, i když se zdají pořád jako z pohádky či dobrého románu.

Yuval Noah Harari: Homo deus, Leda, 2021 Foto: Leda

Existuje kniha, o níž víte, že si ji v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Ještě mnohokrát budu číst Egypťana Sinuheta. O tom jsem přesvědčen. Ale nyní se chystám na knihu Douglase Ratnera a Susan Walshové The Wealth from Health Playbook: The Dramatic Path Forward in Healthcare Spawned by the Covid‑19 Pandemic. Tedy česky – Příručka bohatství ze zdraví. Dramatická cesta vpřed ve zdravotnictví, kterou nastartovala pandemie covidu‑19.

Se kterým autorem byste rád zítra ráno zašel na dobrou snídani?

Byl by to Yuval Noah Harari – autor úžasné literatury faktu a knih Sapiens, Homo deus a 21 lekcí pro 21. století. To je trilogie o minulosti, budoucnosti a současných problémech lidstva. Kdybychom už spolu snídali, chtěl bych se ho zeptat na to, co si myslí, že se pravděpodobně bude dál dít. Jaký je a bude svět deset let poté, co napsal své knihy?

A se kterým autorem byste se nebál strávit dlouhý nudný let přes oceán? Anebo byste si s ním troufl ztroskotat na pustém ostrově?

Přes oceán bych rád opět letěl s Yuvalem Noahem Hararim. Na pustém ostrově bych měl raději někoho praktičtějšího, abychom přežili a dostali se odtamtud.