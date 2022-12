Ještě v devadesátých letech fungovala jakási federativní setrvačnost a slovenské reálie zůstávaly i po rozdělení společné republiky do jisté míry zároveň českým příběhem. Postupem let se toto povědomí vytratilo a slovenské reálie do českého veřejného prostoru promlouvají zejména svými skandály – třeba korupční kauzou Gorila, případně vraždou novináře Jána Kuciaka. Historik Pavel Kosatík se rozhodl tenhle příkop zasypat. Jeho nová kniha se jmenuje Slovensko 30 let poté.

