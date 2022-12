Dante Alighieri: Božská komedie, Academia, 2009 Foto: Academia

Které knihy vám teď leží na nočním stolku?

Mám zajímavou životní etapu: na stole mám Shakespearova Hamleta a Dantovu Božskou komedii. Proč ten první klasik? Hledám odpovědi na otázky, které mě trápí, o lidstvu, politice, víře, a nejsem rozhodně první. A Dante asi proto, že mám krizi středního věku: „V půl naší zemské pouti když se vkročí / já octnul jsem se v tmavém, pustém lese, / neb cesta pravá zmizela mi s očí.“

Je na vašem nočním stolku i knížka, kterou si ordinujete jako lék na špatnou náladu?

Bulgakovova kniha Mistr a Markétka. Obzvlášť satirické scény, kde figuruje třeba kocour Behemot, Kravinkin, Azazelius a Wolland a sovětská beznadějná realita. Bulgakov je v tom neskutečně ostrovtipný a přesný. Je tam humor, hloubka, katarze. A u toho odpočívám.

Michail Bulgakov: Mistr a Markétka, Rybka Publishers, 2016 Foto: Rybka Publishers

Co jste četla, když jste byla malá?

Jako dítě jsem byla lhostejná k dětské literatuře. Začala jsem hned číst tu dospělou. Ale tři knížky jsem měla oblíbené: Karkulín ze střechy od Astrid Lindgrenové, Medvídek Pú od Alana Milneho a Modrý pták od Maurice Maeterlincka. Karkulín mě inspiroval ve zlobení, Medvídek Pú dával možnost se smířit sama se sebou a tím zlobením, Maeterlinck lákal světem nekonečné fantazie.

Potkala jste v dospívání literární postavu, která ovlivnila vaši budoucnost?

To asi nemůžu takhle říct, protože jich bylo v mém životě rozhodně víc. Skoro každou postavu, kterou jsem hrála jako herečka či rozebírala jako režisérka, jsem milovala. Už od školky.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě musíte určitě přečíst?

Alena Mornštajnová: Hana, Host, 2017 Foto: Host

Hanu od Aleny Mornštajnové. Slyšela jsem na ni jen chválu, má skvělé recenze a věnuje se období holokaustu. To je zdrojem silných příběhů, z nichž jsem jeden už také zpracovala pro své představení Gramofon.

Se kterým autorem byste ráda zašla na sklenku vína?

S Molierem. Miloval divadlo tak, že odřekl kariéru právníka, mnoho let cestoval a dlouho čekal na svůj opravdový triumf. Chtěla bych se ho zeptat, odkud bral sílu, trpělivost a víru. Kde čerpal inspiraci ve chvílích zoufalství a beznaděje.

A s kým byste se nebála strávit dlouhý let přes oceán?

Vím přesně, s kým bych chtěla letět do New Yorku. S Erichem Mariou Remarquem. Obzvláště teď, kdy se válčí. Zajímala bych se o jeho příběhy i o to, jak dokázal žít dál, na co věřil, jak komunikoval s kamarády. Jak moc se cítil osamělý. Jestli hodně lidí ztratil proto, že si s nimi přestával rozumět kvůli politice a svému jasnému postoji.