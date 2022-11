Krize většinou prožíváme jako jednoznačný, všudypřítomný průšvih. A stejné je to samozřejmě i s tou současnou. Drahota, problémy s energiemi, pokřikující radikálové na ulicích. To všechno zavdává pramálo důvodů k radosti a optimismu. A když máme jako „bonus“ válku hned za rohem, klišé o tom, že každá krize je příležitost, vypadá tentokrát ošuntěleji než kdykoli jindy. „Příležitost k čemu?!“ řekneme si. Vždyť budeme rádi, když se z toho vůbec vyhrabeme! Přesto si troufnu říci, že několik příležitostí, které mohou udělat naše životy lepšími, tato krize, jak na osobní, tak na celospolečenské úrovni, skýtá. Pojďme je probrat v pěti bodech.

1. Opuštění mytologie šťastného dluhu

Evropa v posledních desetiletích přesvědčila samu sebe, že musí být pořád lépe a že jde málem o přírodní zákon. Staré rčení o sedmi letech tlustých a sedmi hubených zapadlo prachem, jako by patřilo do jiného světa. Má to nepříjemné důsledky. Ve chvíli, kdy ke krizi došlo, najednou zjišťujeme, že na její řešení nemáme prostředky. Jak jako jednotlivci, tak jako společnost. Skoro nikdo nebral vážně starou keynesiánskou poučku, že za konjunktury by se mělo šetřit, aby bylo v době krize kam sáhnout a z čeho řešit problémy. Nejen že jsme na krizi nebyli připraveni, vlastně jsme vytěsnili možnost, že by nějaká skutečně vážná mohla přijít. Teď to samozřejmě hodně bolí, ale zároveň je to šance změnit uvažování. Protože už víme, že období bez závažných krizí bylo historickou anomálií a opět se vyjevil i starý známý fakt, že různé typy krizí chodívají zpravidla pospolu (viz covid a pak válka na Ukrajině), můžeme se začít jinak dívat na osobní i státní finance. Přestat se orientovat na život na dluh, který je v jádru sázkou na nekonečné trvání klidu a pohody až donekonečna. Nejenže tak budeme připraveni na lecjaké problémy, které nutně přijdou, ale budeme tak zodpovědnější i k dalším generacím, jejichž prospěchu sice máme dnes plná ústa, ale fakticky bychom je asi nechtěli potkat, až dojde na splácení závazků, které jsme nasekali. Pokud bude výsledkem této krize překonání mytologie stojící na tom, že dluh nakonec vyřeší všechno, protože v budoucnu nutně bude pořád líp, takže proč bychom si nepůjčili, aby bylo líp už teď, bude to krok k ozdravění mentality na všech úrovních.