Ty prachy byly opravdu těžké. Pět set dolarů v mincích váží třináct kilogramů. Jako ozbrojený kurýr ale Jan Novák tahal po Chicagu zejména dolarové bankovky, často v hodnotě několika milionů. O této své dvacet let staré zkušenosti napsal autobiografický román Těžký prachy. Čtyřsetstránková kniha, která nyní vyšla, je jako výstřel z pistole: přímočará, hlučná a rychlá.

Devětašedesátiletý česko‑americký spisovatel Jan Novák se často zabývá tím, co nazývá „sešívárnou života a literatury“. Několikrát už psal o vlastních životních anabázích, případně si jako předlohu vybral někoho z rodiny. Na přelomu tisíciletí pracoval tři roky u bezpečnostní agentury, která po Chicagu rozvážela hotovost a šeky do bank a směnáren. Mnoho tras vedlo ghettem. Kurýr seděl v pancéřovém voze, na sobě měl mít neprůstřelnou vestu – kterou ale kvůli vedru i tomu, že lupiči většinou stříleli rovnou do hlavy, stejně nenosil – a držel prst na spoušti. Chodit po městě s ostře nabitou zbraní bylo ostatně pro mnoho Novákových kolegů základní motivací, proč relativně špatně placenou a nebezpečnou práci dělali.