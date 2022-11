Kateřina Tučková: Bílá Voda, Host, 2022 Foto: Host

Které knížky vám teď leží na nočním stolku?

Dočetla jsem Bílou Vodu od Kateřiny Tučkové. Takhle rychle jsem zhltla tak obsáhlou knihu snad naposledy na gymplu. Cíleně jsem se také pustila do nejrůznějších textů týkajících se Ukrajiny – o prezidentu Zelenském, o ženách na útěku… A mám také rozečtenou knihu Československo – stát, který zklamal od Mary Heimannové. I když mám na některé věci odlišný názor, doporučuji každému, kdo se považuje za českého občana.

Máte knihu, kterou si „ordinujete“ jako lék na špatnou náladu?

Když si opravdu potřebuji vydechnout, chodím do přírody. A když na to není počasí, stoprocentně mě pozvedne renesanční polyfonie. A když už ani to nezabere, tak audiokniha, nějaký osvědčený „držák“ – Jane Austenová, Luisella Fiumi, Saturnin, Pan Kaplan, Cimrman…

Mary Heimannová: Československo – stát, který zklamal, Petrkov, 2020 Foto: Petrkov

Co jste četla, když jste byla malá?

Asi všechno, co mi padlo do ruky. Už na začátku základky jsem si začala psát čtenářský deník. Ne ale ten povinný, ten vypadal děsně nudně. Když se ale podívám do prvního dílu vlastních zápisků, jsou tam pohádky vedle Thora Heyerdahla nebo Jacquesa‑Yvese Cousteaua. Ty jsem milovala.

Potkala jste v dospívání literární postavu, která vás tak zasáhla, že ovlivnila vaši budoucnost?

Zpětně vidím, jak v našem dětství i dospívání chyběly plnohodnotné dívčí a ženské hrdinky. Tehdy mi to tak nepřipadalo, ale vlastně jsem se nutila vciťovat do objevitelů, archeologů, přírodovědců – tedy samých chlapů. Proto jsem asi několikrát přečetla Minehavu od Eduarda Štorcha, proto jsem zbožňovala „holky“ z knih Arthura Ransomea a nakonec jsem začala psát pro mladší sourozence příběhy „na klíč“, tedy ty, které jsem sama postrádala.

Leo Rosten: Pan Kaplan má stále třídu rád Čtou Miroslav Donutil, Ladislav Lakomý, Radioservis, 2008 Foto: Radioservis

Kterou knihu si v tomhle životě ještě musíte přečíst?

Tímhle se netrápím. Co přečtu, to přečtu.

A se kterým autorem byste ráda zašla na kávu?

S těmi, kdo sestavovali Bibli, tuším, že to mělo snad proběhnout na 2. ekumenickém koncilu v Konstantinopoli, 382 let po Kristu. Takže ne s autory, ale editory. Zajímalo by mě, proč a jak se rozhodovali, které texty budou součástí Starého a Nového zákona.

A se kterým autorem byste se nebála strávit dlouhý let? Anebo byste si s ním troufla ztroskotat na pustém ostrově?

Let bych brala s Oksanou Zabužkovou, ukrajinskou spisovatelkou, s níž si máme vždy co povídat, takže to by byla skvělá příležitost. A pustý ostrov? Asi s Johnem McGahernem, irským romanopiscem, který žil a pracoval na farmě v dosti nehostinných podmínkách, takže bychom měli šanci přežít.