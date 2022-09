Barbora Šťastná: Samotářky, Motto, 2022 Foto: Motto

Které knížky vám teď leží na nočním stolku?

Nic tam nemám. Večer nečtu, protože u toho okamžitě usnu. Čtu v tramvaji, metru, vlaku, doma přes den. Lidé mi posílají memoáry, často dosud nepublikované. Ty čtu asi nejvíc. Čtu také odborné historické texty. Ale v poslední době jsem přečetl třeba i Samotářky od kolegyně Báry Šťastné, mimochodem skvělá kniha.

Ke které knize se rád vracíte?

Ne vším jsem byl rád, kterou napsal Václav Vaško. Je to jeho neuvěřitelný příběh: partyzán SNP zajatý Hlinkovou gardou čeká na popravu, zázrakem je osvobozen, po válce československý diplomat v SSSR, zamilovaný do dívky žijící v Rusku, narodí se jim dcerka, ale Václav je zatčen, odsouzen na 13 let vězení za velezradu, jeho rodina zůstává za hranicemi, on v Leopoldově potkává profesory, biskupy, matematiky, filozofy, teology. Ani po propuštění se nemůže spojit s rodinou… Slyšel jsem stovky příběhů, ale tento patří k největším, a navíc je skvěle sepsaný. Za pozornost stojí i Vaškovo životní dílo Neumlčená – kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.

Václav Vaško: Ne vším jsem byl rád, Karmelitánské nakladatelství, 1999 Foto: Karmelitánské nakladatelství

HN: Máte ještě jiného oblíbeného autora?

Tolkiena. Hobita a Pána prstenů jsme jako děti četli ještě v samizdatu. Teda předčítali nám je rodiče a studenti tajných bytových seminářů u nás doma. Je snadné se poznat v hobitech – vzrůstem drobní, nijak zvlášť pohlední, mající zálibu v dobrém jídle a kouření dýmky, vášniví houbaři a zahrádkáři. Byli bychom tak odvážní a postavili se skřetům? Když přijde na věc, chovali bychom se jako Bulíkové, Kšandičkové nebo jako Pytlíkové?

A která kniha vás očarovala v dospívání?

To jsem rád četl Tomáše Halíka: Co není bez chvění, není pevné. A také knihu Oslovit Zachea. Každou neděli jsem chodíval na jeho bohoslužby. Tady jsem dospěl ve víře.

Kterou knihu si musíte v tomhle životě ještě přečíst?

Vladimír Holan: Noc s Hamletem, Dokořán, 2004 Foto: Dokořán

Třeba mě napadá Holanova Noc s Hamletem. Teda já ji četl, ale tenkrát na škole jsem si slíbil, že si ji musím přečíst ještě jednou, až budu starší a víc světu rozumět. Asi to ještě nechám „na pozdějš“.

Se kterým autorem byste rád zašel na sklenku vína?

Před cizími jsem plachý člověk. Radši zajdu zase s Adamem Drdou, nějaké knihy jsme napsali spolu.

A se kterým autorem byste rád podnikl cestu kolem světa?

Na tu nejedu, ani kdyby to byl Tolkien! Ale toho byste taky nevytáhla dál než za humna Oxfordu. Nicméně, rád cestuju. Jenomže na to nemám čas, musím připravovat každých 14 dní do rádia Příběhy 20. století… Tedy nejdál tak do Chorvatska.