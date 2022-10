Umět se učit z vlastních chyb je užitečná vlastnost. Ještě lepší je ale učit se z chyb druhých, vždy dodává slavný investor Warren Buffett. A Rusko znovu dokázalo, že je pro Čínu skvělým zdrojem poučení. Čínská komunistická strana přežila do dnešních dnů právě i díky pečlivému studiu důvodů rozpadu Sovětského svazu. Nynější zoufalé počínání Rusů na Ukrajině zase Číně ukazuje, na co by se měla připravit, pokud by zahájila útok na Tchaj-wan.

Ve víru současných událostí to nemusí být zřejmé, ale pro budoucnost západní civilizace je podstatně důležitější, co se nyní děje v Číně, nikoliv v Rusku (s výjimkou situace, kdy by ruské vedení rozpoutalo jadernou válku). Až Si Ťin-pchinga zvolí potřetí prezidentem, a o tom pochybuje jen málokdo, dostane se tento devětašedesátiletý politik do tak silné pozice, jakou měl v zemi naposledy Velký kormidelník Mao Ce-tung.

Už probíhající reformy v Číně, jež podle slov samotného prezidenta země nezažila za posledních 100 let, se po Siho zvolení rozjedou na plné obrátky. Jejich cílem je vytvoření nezávislé, soběstačné, imperiální, Západu technologicky nadřazené země, která bude natolik silná, že ekonomicky i vojensky ustojí následky útoku na svou „vzbouřeneckou provincii“ Tchaj-wan.

Změny, jež se v Číně odehrávají, ovlivní každého na této planetě. Jedna věc jsou však proklamované velmocenské ambice a druhá zásadní problémy, jejichž řešení se staronový prezident Si nemůže vyhnout. Vývoj čínské ekonomiky je nepředvídatelný, země čelí obřímu demografickému posunu, kolabujícímu nemovitostnímu trhu i radikální změně smýšlení mezi mladými lidmi.

Hospodářské noviny se proto rozhodly popsat největší čínské potíže, výzvy i ambice a seskládat mozaiku, kterou svým předplatitelům nabízí v písemné i zvukové podobě.

