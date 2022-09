Suzanne Collinsová: Balada o ptácích a hadech, Fragment, 2020 Foto: Fragment

Které knihy máte teď na nočním stolku?

Baladu o ptácích a hadech od Suzanne Collinsové. Přečetla jsem všechny její knihy ze série Hunger Games. Mám ráda sci‑fi, její knížky mě vždy pohltí. Jsou to příběhy plné života, zklamání, víry, dobrodružství a hlavně odvahy.

Máte v knihovně také svazek, který si čas od času „ordinujete“ jako lék na špatnou náladu?

V těchto případech si beru sluchátka a vyberu si na Audioteka.com něco radostného. O víkendu jsem poslouchala třeba krásné příběhy Rodiče, neblbněte, které připravují moderátorka Dita Fuchsová a psycholog Jan Svoboda. Zvou si různé hosty, většinou známé herce, kteří vyprávějí o tom, jak vychovávají děti. Je to velmi zábavné pro všechny, kdo se snaží pochopit vlastní děti nebo už i vnoučata. Velmi doporučuji.

Václav Havel: Hry, Spisy 2, Torst, 1999 Foto: Torst

Co jste ráda četla, když jste byla malá holka?

Bylo toho hodně, nejraději knížky od babičky, když jsem u ní byla na prázdninách. Ty staré výtisky tak krásně voněly a já milovala zvláště Káju Maříka. Byl to můj idol.

Potkala jste v dospívání literární postavu, která vás natolik zasáhla či nadchla, že do jisté míry ovlivnila i volbu vašich studií, profese?

To ani ne. V dospívání jsem více sportovala, než četla.

Existuje kniha, o níž víte, že si ji v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Mám sebrané spisy Václava Havla, všechny svazky, a ty na mě čekají. Na toto čtení potřebuji mít čas a volnou mysl. Plánuji to do zaslouženého důchodu.

Tom Hanks: Neobvyklý typ (něco málo povídek), Domino, 2018 Foto: Domino

Kterou knihu byste doporučila jako společníka na pozdní letošní dovolenou u moře?

Tak to by mohla být kniha, kterou napsal můj oblíbený herec Tom Hanks. Nazval ji Neobvyklý typ (něco málo povídek).

Se kterou autorkou byste ráda zašla na dobrou snídani?

Určitě s Karin Lednickou, která napsala Šikmý kostel. Vyrůstala jsem v Ostravě a studovala střední školu v Havířově, takže máme hodně společných témat. Krásný, ale drsný kraj, kdo zde nežil, nechápe. Zvláště nemůže porozumět některým povahovým rysům ze severní Moravy.

A se kterým autorem či autorkou byste se nebála strávit dlouhý nudný let přes oceán nebo ztroskotat na pustém ostrově?

Protože mám ráda detektivky, mohla by to být třeba Michaela Klevisová. Její příběhy se mi moc líbí, umí vtáhnout čtenáře do děje a do poslední stránky nevíte, kdo je vrah. Na pustém ostrově bychom mohly zkusit třeba napsat detektivku z našeho oboru právní ochrany.