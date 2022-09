Tereza Brodská: Moje máma Jana Brejchová, Universum, 2022 Foto: Universum

Které knihy máte teď na nočním stolku?

Životopis Jany Brejchové, skvělé herečky a zajímavé osobnosti. V knize se prolínají příběhy ze zákulisí filmu i osobního života, vše je doplněno bohatou sbírkou fotografií. Tím, že knihu napsala Tereza Brodská, hereččina dcera, vzniká navíc zvláštní osobní atmosféra.

Máte knihu, kterou si čas od času „ordinujete“ jako lék na špatnou náladu?

Lékem na špatnou náladu je pro mě humor a životní nadhled – to vše nacházím například v knihách Haliny Pawlowské.

Co jste četla, když jste byla malá holka?

Oblíbila jsem si Dětskou encyklopedii, pořád jsem v ní listovala. Dětská fantazie a radost z objevování jsou skvělé. Navíc jsem měla štěstí na úžasné rodiče, se kterými jsem své objevy mohla probírat. Vysvětlovali mi souvislosti.

Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch, Host, 2009 Foto: Host

Potkala jste v dětství či dospívání literární postavu, která vás natolik nadchla, že ovlivnila i vaši budoucnost, třeba volbu profese?

Za mého dětství byly hodně populární knížky o Neználkovi, ale s tím jsem se naštěstí moc neidentifikovala. To byl samozřejmě vtip, nicméně díky své vnučce vím, že je dnes k dispozici mnohem více knih pro děti a dospívající. A to je úžasné.

Co si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Moc ráda bych si přečetla Bílou vodu od Kateřiny Tučkové. Četla jsem od ní Žítkovské bohyně a Vyhnání Gerty Schnirch, jež mě silně zasáhly a dlouho rezonovaly.

Kterou knihu byste doporučila jako společníka na pozdní dovolenou?

Thomas Mann: Čarovná hora, Mladá fronta, 2016 Foto: Mladá fronta

Čas během dovolené – možná paradoxně – nevyužívám ke čtení, ale trávím ho sportem, případně si s sebou beru časopisy, které jsem neměla čas prolistovat. Využívám zkrátka tyto chvíle k absolutnímu odpočinku a snažím se atmosféru vychutnat, aniž bych se nechala vtáhnout do jiného příběhu.

Se kterým autorem byste ráda zašla na snídani?

Například s Thomasem Mannem, pokud by to šlo. A pokud by etiketa dovolila, zeptala bych se ho na to, jak se život a rodinné vazby promítaly do jeho umělecké tvorby. Zajímalo by mě, jak by psal dnes. A vůbec – chtěl by se v dnešní době stát zase spisovatelem, anebo by ho to táhlo k jinému uměleckému oboru?

A se kterou autorkou byste se nebála strávit let přes oceán? Anebo byste si s ní troufla i ztroskotat na pustém ostrově?

Nudný let bych nejraději strávila s Halinou Pawlowskou. Ráda bych se s ní někdy setkala a popovídala si o životě. Moc mě baví její nadhled a lehkost, s jakou píše.

