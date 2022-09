Jeremy Rifkin: Green Deal: Strašák, nebo jedinečná šance?, Walden Press, 2022 Foto: Walden Press

Které knihy máte teď na nočním stolku?

Snažím se tam mít vždy jednu. Aktuálně na stolku leží kniha amerického vizionáře a ekonoma Jeremyho Rifkina Green Deal: Strašák, nebo jedinečná šance?. Je to velmi zajímavý pohled na toto téma z čistě byznysového hlediska – a také vůbec první české vydání Rifkinova díla, přestože jsou jeho knihy překládány do desítek jazyků. Na českém vydání oceňuji doplněné komentáře a texty, které konfrontují jeho vize a argumenty s naším prostředím.

Máte nějakou knihu, kterou užíváte jako lék na špatnou náladu?

Když mám špatnou náladu, jdu sportovat. Nicméně vždy si vzpomenu také na Betty MacDonaldovou a její knihu Co život dal a vzal. Autorka prošla takovými útrapami a přesto je dokázala komentovat s ironickým nadhledem, optimismem a vírou v sebe sama.

Betty MacDonaldová: Co život dal a vzal, Vyšehrad, 1987 Foto: Vyšehrad

Co jste četla, když jste byla malá holka?

U babičky byly v knihovně stovky knih – a na půdě další tisícovka, takže jsem přinejmenším rozečetla vše, kam jsem dosáhla. Od Bílé velryby, kterou napsal Herman Melville, přes Tři mušketýry od Alexandra Dumase až po Dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška. A samozřejmě, začínala jsem na Bílém tesákovi od Jacka Londona a Dobrodružství Toma Sawyera, které napsal Mark Twain.

Potkala jste tehdy literární postavu, která vás natolik zasáhla, že ovlivnila volbu vaší profese?

Asi to byl Egypťan Sinuhet od Miky Waltariho. Atmosféra a filozofie starověkého Egypta se hodně prolínají se současností. A navíc Sinuhet byl lékař. Ta kniha mohla prohloubit můj vztah k medicíně.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Gerald Durrell: O mé rodině a jiné zvířeně, Odeon, 1986 Foto: Odeon

O mé rodině a jiné zvířeně od Geralda Durrella. Jako školačka jsem tu knihu milovala a chtěla bych si ji teď přečíst s třicetiletým odstupem.

Kterou knihu byste doporučila jako skvělého společníka na zářijovou dovolenou?

Pan Kaplan má třídu rád.

Se kterým autorem byste ráda zašla na snídani?

S Antoinem de Saint‑Exupérym. Povídali bychom si o lišce, o růži, o létání. To by bylo neskutečné.

A se kterým autorem byste se nebála strávit dlouhý let přes oceán? Anebo byste si troufla s ním ztroskotat na pustém ostrově?

S Thorem Heyerdahlem. Myslím, že by nám ani dlouhý let nestačil, abychom probrali jeho a mé zážitky z cest. A kdybychom ztroskotali, určitě bychom postavili druhý vor Kon‑Tiki. I knihu o Heyerdahlově slavné expedici jsem našla v babiččině knihovně, když jsem chodila do základní školy.

