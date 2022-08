Bernard Minier: Na okraji propasti, XYZ, 2020 Foto: XYZ

Potkal jste v dětství literární postavu, která se podepsala na tom, že jste dnes kastelánem?

První, kdo mi vytanul na mysli, je pan Krbec z večerníku O zvířátkách pana Krbce. A to mě rozesmálo, i když on mě tedy asi neovlivnil. Už jako dospělý jsem ale četl krásnou knížku pro děti, která by mohla ovlivnit další generace. Napsala ji Lucie Kaletová a jmenuje se Strašidla na Silvrštejně.

A co čtete teď?

Aktuálně čtu detektivku Bernarda Miniera Na okraji propasti. Jeho knihy jsem objevil nedávno a líbí se mi. Současně mám na stolku připravenou i knížku skvělého kolegy Jiřího Štědroně Když zpívat, tak vesele. A spolu s ní také knihu o životním příběhu Alfreda Strejčka Hrejme dále…, kterou sepsal spolu s Davidem Vávrou. Inspirují mě osudy lidí a cestopisy, takže se třeba také vracím rád k Cestě od Cecilie Sternbergové.

Máte také knížku, kterou si „ordinujete“ jako lék na špatné zprávy nebo špatnou náladu?

Každý máme svůj recept a lék na takový stav. Když mě postihne, řeším to spíš pohybem než knihou. Takže si vyrazím zaběhat do lesa.

A co jste vlastně četl v minulých dvou letech v těch obdobích, když byl Karlštejn uzavřený?

Za lockdownu jsme měli čas se věnovat dlouho odkládaným věcem a činnostem, na které během roku při běžném pracovním provozu nedošlo. A protože jsme nevěděli, jak dlouho to bude trvat, čas na knihy mi zase zbýval jen po večerech.

Kterou knihu byste dnes doporučil jako skvělého společníka na pozdní dovolenou?

Mile mě překvapil Miroslav Macek s knihou Saturnin se vrací. To je krásné, pohodové, lehké letní čtení. Anebo klidně i foglarovky, které znovu vycházejí.

Kterého autora byste rád zítra pozval na kávu do své hradní pracovny?

Tak těch by mohlo být několik. Na prvním místě trochu netypický autor – Karel IV. Anebo Agatha Christie. Ale ty se mi už zastihnout nepodaří. Tak bych tedy pozval Alenu Mornštajnovou, Stephena Kinga, Jefferyho Deavera a spoustu dalších. Vždy mě fascinovalo, kam chodí spisovatelé hledat inspiraci, protože mám pocit, že každý příběh už musel být napsán, a přesto se rodí nové a nové.

A se kterým autorem byste se nebál – kdyby to šlo – podniknout cestu do minulosti?

Samozřejmě s Karlem IV. Budu patriot! Rád bych věděl, co všechno prožíval, řešil, jak přemýšlel nad stavbou Karlštejna a jak ji také plánoval do posledního detailu. Ale když už budeme v minulosti, neodmítl bych ani pozvání na pivo od Václava Havla.

