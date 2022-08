Kdyby chtěl někdo názorně vysvětlit význam slova paradox, stačilo by mu popsat hned dva momenty současné situace v Česku. Češi v podstatě s nadšením přijali stovky tisíc uprchlíků z Ukrajiny, také vláda zvládá uprchlickou krizi velmi dobře. A jsou to opět Češi, kdo dnes v Evropě hlasitě volá po solidaritě – po tom, aby se s námi ostatní země Evropské unie rozdělily o zemní plyn, pokud by Rusko stoplo jeho dodávky. Vstřícnost k uprchlíkům a odvolávání se na solidaritu, to jsou dva fenomény, které by si s Českem ještě loni spojil opravdu málokdo.

Mohli bychom tu rozvíjet úvahy o tom, co si asi musí politici v řadě států EU myslet, když slyší, co se ozývá z Česka. „Není možné, aby se země, jako je Česká republika, dostaly do problémů a všichni ostatní od nich dali sobecky ruce pryč,“ říká premiér Petr Fiala. Má pravdu. Ale Česko se podle toho až dosud nechovalo. Nejde přitom jen o migrační krizi, ale i o covidovou pandemii. Andrej Babiš přece zpočátku tvrdě odmítal vznik evropského Fondu obnovy na pomoc ekonomikám zasaženým pandemií, dokud mu jeho spolupracovníci nevysvětlili, že je to nesmysl. A připomeňme si, že dnes vládní ODS proti vzniku tohoto fondu hlasovala v Evropském parlamentu. Ovšem když jde o plyn, který nám může chybět, jejím politikům přerozdělování zjevně nevadí.

