Petr Stančík: Pravomil aneb Ohlušující promlčení, Druhé město, 2021 Foto: Druhé město

Které knihy máte teď na nočním stolku?

Obvykle rozečtu několik knih, neumím jim odolat, a pak je čtu postupně, odbornou literaturu prokládám beletrií. U teologie jsem zvyklá sedět u stolu a psát si poznámky, beletrii mám na nočním stolku. Momentálně se nořím do Pravomila od Petra Stančíka, titulu O Bohu a pelikánech od Jaye B. McDaniela, Nespoutané od Glennon Doyleové a Novinářek Lindy Bartošové.

Je tam i kniha, kterou byste doporučila jako průvodce pro toto léto?

Všechny ty knížky jsou vhodné do každého počasí. Ale pokud bych měla vybrat něco na léto, pak Sama v Tokiu od Marie Machytkové, protože je to knížka, která ponouká k objevování – míst i sebe sama.

Máte oblíbeného autora, k jehož dílu se vracíte?

Marie Machytková: Sama v Tokiu, CPress, 2022 Foto: CPress

Mým idolem je v tomto ohledu Petr Stančík. Nepřestávám jej obdivovat kvůli stylu vyprávění a taky šíři vědomostí, a to v mnoha oblastech, mimo jiné i v teologii. Mám ráda vše – od příběhů jezevce Chrujdy až po Andělí vejce nebo Mlýn na mumie. Jeho Pravomila jsem si nechala na prázdniny za odměnu. Nemám moc volna, ale tohle je dárek pro sebe samu.

Co jste četla, když jste chodila do školy?

Je mi líto, že jsem nepřečetla víc z toho, co nám pan profesor Řeřicha na gymnáziu doporučil. Už nikdy jsem potom neměla tolik času. Ale kdysi mě uchvátili Márquez, Hemingway a Čapek.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Znova a znova chci číst Bibli, pokaždé mě překvapí něco dalšího, co jsem při předchozím čtení přehlédla. Kolega David z festivalu se umí modlit v mnoha jazycích, já mám touhu číst biblické příběhy v mnoha řečech.

Kamila Hladká: Sestry, Dcera sestry, 2021 Foto: Dcera sestry

Se kterým autorem byste ráda během festivalu zašla na dobré víno?

Přivítáme několik literárních tvůrců, mě fascinují hlavně spisovatelky. Jejich příběhy, odvaha, se kterou se pouštějí do různých témat. Určitě si popovídám s Kamilou Hladkou, autorkou knihy Sestry, se kterou budeme na Meeting Brno diskutovat na téma „role žen v církvích“. A pak ještě myslím na úžasnou vypravěčku Kateřinu Tučkovou a její Bílou vodu.

A se kterým hostem festivalu byste ráda podnikla prázdninovou cestu po moři či po souši?

Pokud by se mohli nalodit všichni, vůbec by mi to nevadilo. Ale pokud bych si měla vybrat jednu osobnost, pak Její Jasnost, princeznu Mail‑Piu Kothbauer‑Liechtenstein. Velmi se těším, že se s ní setkám v úterý v Uměleckoprůmyslovém muzeu, abychom uvedly program Liechtenstein is meeting Brno.